Зеленский окружен людьми, лояльными к Соросу, - Джулиани

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.

"Я хотел встретиться с Президентом (Зеленским. - Ред.), чтобы сказать: "Господин Президент, пожалуйста, не дайте им уговорить вас забросить эти расследования (дела по "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которых фигурирует бывший главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. - Ред.). Пускай они продолжаются. Нам нужно покончить с этим раз и навсегда. Именно это станет важнейшим фрагментом в картине того, как они разработали эти ложные обвинения против президента Трампа. Да, есть и другие фрагменты (в нашей стране, Великобритании, в Италии и на Кипре) – не только в Украине. Но это - важный фрагмент", - рассказал Джулиани, отвечая на вопрос в чем должна была состоять идея несостоявшейся встречи с Зеленским.

"И тогда я попросил о встрече с Президентом, но вместо этого последовала утечка в прессу о том, что Лещенко и кто-то еще советовали ему прекратить расследование и не встречаться со мной. И когда я стал проверять (а я вообще-то не знал, кто были эти люди), люди в Соединенных Штатах сказали мне, что не стоит ехать, поскольку это ловушка, подстроенная демократами и людьми, лояльными к Соросу. А сейчас я вижу, что Президент ими окружен – юрист Коломойского и несколько парней, работающих с Соросом. И месседж, который Президент Трамп хотел бы ему передать (и который я бы передал), звучит так: "Окружать себя врагами Президента Трампа – не самая лучшая идея". Потому что одно дело окружать себя приличными людьми с разными политическими взглядами, и совсем другое – поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха, о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка", - подчеркнул Джулиани.

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"Мой совет такой: посмотрим, что он сделает. Не мною сказано: слова малого стоят. И хотя я считаю, что озвученные Зеленским намерения очень хороши, я их разделяю – при этом я нахожу некоторые поступки весьма противоречивыми. А это важно, чтобы вы и говорили верные вещи, и делали их. Так что посмотрим. Но вообще-то все это – политика и дипломатия. В профессиональном плане я озабочен лишь тем, чтобы расследование не прерывалось. И я не слышал, чтобы он (Президент Зеленский. – Ред.) об этом говорил. Не вижу ничего сложного в том, чтобы сказать – "Кто-то это расследует". Либо: "Расследование передадут вот этому человеку, мы расследуем это в полной мере – и пускай все будет, как будет". Сказать это просто. Посмотрим, сделает ли он это", - отметил личный адвокат Трампа.

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Полную версию интервью Руди Джулиани: "Посольство США в Украине замешано в грязной кампании против Трампа и в помощи Соросу. Нельзя читать вам лекции о коррупции и чтобы на этом фоне сидел наш собственный коррупционер" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, 21 марта стало известно, что ГПУ начнет уголовное расследование относительно того, умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" во время президентской кампании 2016 года в США финансовые документы, в которых фигурирует глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, преследуя таким образом цель повлиять на результаты выборов в пользу кандидата от демократов Хилари Клинтон.

Слив данных "черной бухгалтерии" Партии регионов СМИ США стал причиной отставки Манафорта с поста главы кампании Трампа и стал поводом для одного из ключевых обвинений в расследовании дела о сговоре с Кремлем, которое досаждало Трампу в течение последних двух с половиной лет.

По словам Луценко, расследование началось после того, как украинский депутат Борислав Розенблат опубликовал аудиозапись со словами высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов (Артема Сытника. - Ред.) о том, что его ведомство слило финансовые отчеты Манафорта, чтобы помочь кампании Клинтон. Парламентарий также добился решения суда о том, что передача документов является по сути "незаконным вмешательством в американскую избирательную кампанию".

Национальное антикоррупционное бюро отрицает информацию о возможном влиянии бюро на выборы президента США, о чем ранее заявил Генпрокурор Юрий Луценко.