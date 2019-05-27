"Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии "Громадському", Дарья рассказала, в частности, о том, что именно ее не устраивает в политике Зеленского.

Она рассказала, что, рисуя плакаты с надписями "Импичмент президенту", "Украина - вне закона", "Не кумовство, а по-братски", она вообще не ожидала реакции со стороны прохожих или полиции.

"Я думала, мы там максимум часок простоим, и пойдем. Что люди в Ривном и так понимают, что Зеленский нам не президент", - сказала Дарья.

Как отмечается, на несогласованную акцию она вышла со своим 20-летним другом Романом. К ним подходили прохожие: кто-то называл их "порохоботами" и говорили, что протестующие стоят за деньги, другие - выражали поддержку. Одна женщина вызвала полицию.

В полиции "Громадському" сообщили, что участников акции не задерживали, а лишь пригласили в участок. Но Дарья действия полиции оценивает как "абсолютно неправильные и ужасные".

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Из отделения Дарью уже забирала мать. По словам девушки, она ее полностью поддерживает.

Причиной организации акции за импичмент Дарья называет недовольство речью Зеленского и его первыми шагами в должности.

"Мне не нравится русскоязычность, назначение кварталовцев на руководящие должности, возможность мирного примирения с Россией", - сказала организатор акции.

И добавила, что за политической ситуацией следит "очень активно", в этом году поступает на политологию.

После акции полиция составила административный протокол на Дарью и ее друга по статье "Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", а также на ее мать по статье "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей".

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Правозащитница, исполнительная директор "Восток-SOS" Александра Дворецкая указывает, что причины останавливать акцию в Киеве не было, ведь не было запрета суда на проведение акции, а то, что участники не уведомили об акции местные власти заранее, не делает ее незаконной.

Статья 39 Конституции Украины позволяет проводить мирные митинги при заблаговременном оповещении органов исполнительной власти или местного самоуправления (если на это нет запрета суда).

Конституционный суд решил, что статью надо трактовать так: организаторы собраний должны известить о мероприятии заранее, но отсутствие извещения не делает акцию незаконной. А собственно это оповещение для местной власти является гарантией того, что власть обеспечит его беспрепятственное проведение.

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