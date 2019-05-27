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27.05.19 12:01

Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт

Встреча президента Владимира Зеленского с представителями Международного валютного фонда расставит все точки над "i".

Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт

Об этом во время пресс-конференции заявил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление олигарха Игоря Коломойского о возможности объявления дефолта, передает Цензор.НЕТ.

"У нас плюрализм мнений. Демократия в стране. Журналисты могут говорить, то что они считают нужным, и бизнесмены, и представители политических сил. Завтра будет встреча МВФ с президентом, на которой будут расставлены многие точки над "i". Относительно моей позиции, я думаю, что в сегодняшних условиях это (объявление дефолта. – Ред.) малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти", - заявил Разумков.

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Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

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