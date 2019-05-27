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27.05.19 12:21

Зеленский должен отреагировать на слова Коломойского о том, что дефолт является хорошим решением для Украины, - Герасимов

Председатель фракции БПП Артур Герасимов считает, что президент Владимир Зеленский должен отреагировать на слова олигарха Игоря Коломойского о том, что дефолт является хорошим решением для Украины.

Зеленский должен отреагировать на слова Коломойского о том, что дефолт является хорошим решением для Украины, - Герасимов

Об этом он заявил на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Герасимов назвал Коломойского спонсором действующего президента, что обязывает Зеленского реагировать на скандальные высказывания олигарха.

Также Герасимов заявил, что в предыдущие 5 лет Украина сделала все возможное, чтобы избежать дефолта.

Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".

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