Зеленский должен отреагировать на слова Коломойского о том, что дефолт является хорошим решением для Украины, - Герасимов

Об этом он заявил на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Герасимов назвал Коломойского спонсором действующего президента, что обязывает Зеленского реагировать на скандальные высказывания олигарха.
Также Герасимов заявил, что в предыдущие 5 лет Украина сделала все возможное, чтобы избежать дефолта.
Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".