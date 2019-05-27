Зеленский должен отреагировать на слова Коломойского о том, что дефолт является хорошим решением для Украины, - Герасимов

Об этом он заявил на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Герасимов назвал Коломойского спонсором действующего президента, что обязывает Зеленского реагировать на скандальные высказывания олигарха.

Также Герасимов заявил, что в предыдущие 5 лет Украина сделала все возможное, чтобы избежать дефолта.

Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах