Избирательный кодекс готов к рассмотрению, - Сидорович

Об этом он заявил на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я прошу не говорить с трибуны, что вы за открытые списки, а разблокировать работу комитета и принять Избирательный кодекс", - заявил он.

Сидорович продемонстрировал документ, заявив, что с помощью представителей гражданского общества удалось поставить кодекс, который максимально лишён политических спекуляций.

Он отметил, что все 4 тысячи поправок уже финализированы и документ готов, а рабочая группа правки все согласовала.

"Уже не нужно ничего обсуждать. Нужно выносить кодекс в зал и голосовать", - сказал он.

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