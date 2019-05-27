Избирательный кодекс готов к рассмотрению, - Сидорович

Об этом он заявил на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я прошу не говорить с трибуны, что вы за открытые списки, а разблокировать работу комитета и принять Избирательный кодекс", - заявил он.
Сидорович продемонстрировал документ, заявив, что с помощью представителей гражданского общества удалось поставить кодекс, который максимально лишён политических спекуляций.
Он отметил, что все 4 тысячи поправок уже финализированы и документ готов, а рабочая группа правки все согласовала.
"Уже не нужно ничего обсуждать. Нужно выносить кодекс в зал и голосовать", - сказал он.