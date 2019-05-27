О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов

Об этом на пресс-конференции сообщил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Меня спрашивают, а где вы возьмете людей... Мы людей находим, очень много людей были задействованы в волонтерской кампании, у нас более 600 тысяч человек зарегистрировались во время президентской кампании, мы их подключаем. Мы запускаем проект "Лифт" - мы хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали... На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии "Слуга народа". Мы запускаем процесс отбора. К сожалению, у нас короткий срок. Поэтому сейчас о классических американских праймериз речь не идет", - объяснил Корниенко.

Он добавил, что из-за ограниченности во времени "Слуга народа" введет трехстороннюю проверку кандидатов: документальная проверка, проверка доброчестности, профессиональная кадровая оценка и "постпраймериз", то есть открытая возможность комментировать каждого кандидата.

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По его словам, отбор будет проходить в 4 этапа:

Поиск кандидатов будет происходить с помощью сайта, на котором можно будет оставить заявку на участие в отборе.

Комплексная система безопасности проверка кандидатов на соответствие требованиям политической силы.

Интервью с HR-агентством и руководством партии.

Получение обратной связи о кандидатах.

Кандидаты должны будут подать анкету и концепции законопроектов, которые они хотят реализовать в Верховной Раде, также они имеют возможность обсудить свое видение работы в комитетах Рады.

Съезд, на котором "Слуга народа" представит своих кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии, должен состояться 8 июня.

"Портрет наших кандидатов: этот человек должен быть высокоморальным с глубокими принципами, с желанием и возможностью слышать и реализовывать те задачи, которые ему будет ставить украинское общество. Этот человек должен быть успешным в своей сфере деятельности. Это человек, обладающий безупречной репутацией. Это должен быть командный игрок", - заявил Разумков.

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Отвечая на уточняющий вопрос о возможности выдвижения от "Слуги народа" действующих народных депутатов Разумков ответил, что по мажоритарным округам это невозможно. Относительно партийных списков, то Корниенко уточнил, что несколько действующих депутатов могут попасть в партийный список.