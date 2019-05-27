Йованович получила свое вознаграждение в виде должности посла, - Джулиани обвинил посла США в информационной кампании против Трампа

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.

Говоря о будещем посла США в Украине Мари Йованович Джулиани выразил мнение, что "в той или иной мере она будет работать на Сороса".

"Все, что я могу сказать, – это то, что я о ней слышал. А именно – что ее посольство было плотно замешано в розыске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в кампании Трампа. Еще они были плотно вовлечены в помощь Соросу (включая блокирование одного из кейсов, который мог бы ему навредить), и в этом деле представителем были она и Джордж Кент. Собственно, они и подготовили всю эту историю со Специальным Прокурором (для проведения независимого расследования связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией. - Ред.). Это было до того, как она получила свое вознаграждение в виде должности посла. И они все это свели в одно, а затем использовали как способ защитить Сороса, что выглядит ужасно. Ведь если мы читаем вам лекции по коррупции, то нельзя чтобы на этом фоне у нас сидел наш собственный коррупционер", - заявил адвокат Трампа.

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Полную версию интервью с Руди Джулиани: "Посольство США в Украине замешано в грязной кампании против Трампа и в помощи Соросу. Нельзя читать вам лекции о коррупции и чтобы на этом фоне сидел наш собственный коррупционер" читайте ЗДЕСЬ.