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27.05.19 12:59

В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге в Одессе вспыхнули беспорядки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По информации издания, в здании пенитенциарного учреждения произошел пожар.

Как отмечает издание, появилась непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных, а также взятии заложников.

В сети появились кадры, которые сняли бунтующие заключенные.

В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 01

Также, со слов очевидцев, сообщается о массовом побеге - не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе.

Около 11:47, по данным издания, задержали шестерых беглецов. Позже стало известно, что задержаны не беглецы, а "сочувствующие", пришедшие к колонии поддержать сидельцев.

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В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 02

По непроверенным данным, заключенные подняли бунт "из-за плохих условий содержания" и питания. Больше ста человек забаррикадировались внутри.

В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 03

Сейчас к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Заключенные из колонии сообщили, что сейчас спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовавшимися.

В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 04

Возле учреждения много пожарных машин, кареты скорой помощи, спецназ.

Как сообщает издание, часть беглецов все-таки удалось поймать. Кого-то вывезли из колонии в автозаке.

В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 05
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 06
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 07
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 08
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 09
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 10
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 11
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 12
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 13
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 14
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 15
Фото: Думская

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