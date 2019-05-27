В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По информации издания, в здании пенитенциарного учреждения произошел пожар.

Как отмечает издание, появилась непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных, а также взятии заложников.

В сети появились кадры, которые сняли бунтующие заключенные.

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Также, со слов очевидцев, сообщается о массовом побеге - не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе.

Около 11:47, по данным издания, задержали шестерых беглецов. Позже стало известно, что задержаны не беглецы, а "сочувствующие", пришедшие к колонии поддержать сидельцев.

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По непроверенным данным, заключенные подняли бунт "из-за плохих условий содержания" и питания. Больше ста человек забаррикадировались внутри.

Сейчас к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Заключенные из колонии сообщили, что сейчас спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовавшимися.

Возле учреждения много пожарных машин, кареты скорой помощи, спецназ.

Как сообщает издание, часть беглецов все-таки удалось поймать. Кого-то вывезли из колонии в автозаке.























Фото: Думская