Жаль, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно показывал свою эффективность, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Медведчука, то здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поприще, на котором он был задействован в последние годы", - сказал он журналистам.

Песков напомнил, что Медведчук "имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области".

Одновременно он заметил, что в Кремле пока не знают, кого власти Украины назначат в качестве преемника Медведчука.

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Песков также назвал слухами появившиеся на интернет-ресурсах сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке, и отказался их комментировать.

"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - сказал Песков.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли, исходя из вышесказанного, сделать вывод, что указа об отставке Суркова не было, Песков сказал: "Указы мы выпускаем, пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали".