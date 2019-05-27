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27.05.19 13:13

Россия пыталась воспользоваться сменой власти в Украине, и это заметно по риторике некоторых фракций, - Сыроид

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что Россия пыталась воспользоваться сменой власти в Украине, и это заметно по риторике некоторых фракций.

Россия пыталась воспользоваться сменой власти в Украине, и это заметно по риторике некоторых фракций, - Сыроид

Об этом заявила Сыроид на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас нет временно неподконтрольных территорий. Законодательством определены временно оккупированные территории. Это части Донецкой, Луганской области и Крым. Это Россия оккупировала наши территории, и к ней нужно относиться как к оккупанту", - сказала она.

По ее словам, Россия будет нести ответственность в рамках международного права.

Также она призвала депутатов поддержать законопроект, позволяющий определить компенсацию со стороны России.

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