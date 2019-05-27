Мы с Зеленским отметили окончание финансового года и звонили Вакарчуку: "Ты поддерживаешь или нет?", смеялись", - Коломойский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017 года. Мы еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?", смеялись", - вспомнил он.

Коломойский отметил, что время было позднее, а Вакарчук ответил сонный и тогда "совершенно в этом направлении не думал": "Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел".

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"Он не пошел в итоге (кандидатом в президенты. - Ред.). Помните, второй раз, когда Зеленский вышел: "Ну что, Слава? Если мы, то всех" (...) Да, это был троллинг легкий", - подытожил олигарх.

Напомним, 20 мая Зеленский вступил в должность Президента и сразу же заявил, что распускает Раду и 21 мая объявил о досрочных выборах. 15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать с Голосом в парламентских выборах. Заниматься музыкой он не планирует прекращать. 16 мая прилетел из Израиля Коломойский. Он сказал, что вернулся на 5 лет по "семейным обстоятельствам". Зеленскому он посоветовал объявить дефолт в Украине.