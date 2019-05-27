Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук

Об этом на согласительном совете заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Среди первоочередных законопроектов, которые необходимо принять, Стефанчук назвал снятие депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного законодательства. Кроме того, среди приоритетов также возобновление эффективной статьи за незаконное обогащение.
"Однако время договорняков прошло... И президент не подпишет ни один закон, принятый с нарушением процедуры. Когда по десять раз ставят закон на голосование и кнопкодавят", - отметил он.
Спикер парламента Андрей Парубий ответил Стефанчуку. Он напомнил об унизительном обращении Зеленского к парламенту, что, по мнению Парубия, не похоже на конструктивную позицию.
"Парламент несколько лет выполнял свою функцию. Поработайте дольше, и вы увидите, чего это стоит", - сказал Парубий.