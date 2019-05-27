Новый президент, новая коалиция, новая повестка дня. В результате получили нового президента со старыми подходами, - Бурбак

Об этом во время Согласительного совета сказал руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.

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"В ответ на сегодняшнее заявление президента Зеленского хочу от имени фракции "Народный фронт" заявить следующее: мы готовы были голосовать за реформы. И обращались к президенту. Мы заявили: новый президент - новая коалиция, новая повестка дня. В результате получили нового президента, но со старыми подходами ", - подчеркнул Бурбак.

"Рада распущена президентом. Как распущенная Рада может быть эффективной?" - спросил руководитель фракции НФ.