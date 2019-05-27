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27.05.19 13:38

Новый президент, новая коалиция, новая повестка дня. В результате получили нового президента со старыми подходами, - Бурбак

Во фракции "Народный фронт" в ответ на сегодняшнее обращение Президента Зеленского к народным депутатам отметили, что парламент был готов работать над реформами, однако после его роспуска работа уже не может быть эффективной.

Об этом во время Согласительного совета сказал руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.

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"В ответ на сегодняшнее заявление президента Зеленского хочу от имени фракции "Народный фронт" заявить следующее: мы готовы были голосовать за реформы. И обращались к президенту. Мы заявили: новый президент - новая коалиция, новая повестка дня. В результате получили нового президента, но со старыми подходами ", - подчеркнул Бурбак.

"Рада распущена президентом. Как распущенная Рада может быть эффективной?" - спросил руководитель фракции НФ.

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