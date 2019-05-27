"Батькивщина" будет голосовать за отставку Гройсмана, - Тимошенко

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявила Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

"Ни при каких условиях нельзя допустить, чтобы Украина пошла в дефолт. Во-первых, это на много лет потеря всех инвесторов и доверия к Украине. И если будет искусственно проведен дефолт ... Будут обнулены долги Украины, но такой дорогой ценой, что это не поможет. Никто не придет в страну, переживающую дефолт", - сказала она.

Также Тимошенко отметила, что в случае дефолта гривня, вероятно, упадет.

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"Дефолт - это полная дестабилизации всей жизни страны и экономический упадок на годы. Поэтому я просила бы, чтоб никто так легко говорил о дефолте", - отметила она.

Кроме того, политик напомнила, что объявление дефолта - это прерогатива правительства и НБУ.

"Сегодня есть сбалансированный бюджет, предусмотрены огромные выплаты по долгам и сам долг. Это ужасный объем выплат, но предпосылок для дефолта нет. Если только никто не будет играть в авантюры", - отметила она.

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Также, по ее словам, фракция "Батькивщины" неоднократно в последние годы рассказывала, насколько неэффективна работа правительства Владимира Гройсмана. В частности, политик обратила внимание на то, что за 5 лет номинальный ВВП в долларовом исчислении упал в 1,4 раза.

"Это означает, что экономика летит в пропасть. Это тот уровень жизни, который люди ежедневно ощущают", - возмутилась она.

В то же время лидер "Батькивщины" заметила: "Если кто-то думает, что может подать заявление об отставке и это снимает ответственность за все, что делали со страной за последние годы, то не получится".

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Тимошенко убеждена, что и министры, и глава правительства несут ответственность за тарифы, за зарплаты и пенсии, и за то, что большинство людей сегодня получают доходы, меньше минимального прожиточного уровня.

"Они отвечают за разрушение экономики, уничтожение среднего класса, коррупцию в таких масштабах, которую, я верю, будут расследовать новые руководители государства. Именно поэтому я считаю, что это правительство должно уйти в отставку немедленно", - подытожила Председатель партии.

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