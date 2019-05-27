Бунт в одесской колонии: заложники освобождены, пятеро нарушителей режима вывезены из учреждения, - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Выясняю информацию по поводу бунта заключенных и пожара в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе. Для этого мой представитель в южных областях Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия", - написала она.

По ее словам, предварительной причиной бунта установлены обыски, которые проводили у осужденных.

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Также она сообщила, что заложниками взбунтовавшихся заключенных стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены.

"Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается.

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По пожару в хозяйственных помещениях колонии - он локализован, завершается тушение пожарными", - сообщила Денисова.

На месте работает прокуратура и полиция.

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет.