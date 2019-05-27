Суд по иску Стерненко обязал СБУ зарегистрировать производство по нападениям на активистов в Одессе как серии террористических актов. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

"Дела по покушениям на активистов в Одессе теперь будут расследоваться как серия террористических актов, совершенных террористической организацией. Сегодня я получил соответствующее постановление Шевченковского суда г. Киев, которым СБУ обязали открыть соответствующее уголовное производство и внести сведения в Единый реестр. Нападения на меня, Виталия Устименко, Светлану Подпалую, Михаила Кузаконя, Grig Cozma, Алину Радченко и Олега Михайлика это целенаправленный террор против гражданского общества. Организаторы - Труханов и Галантерник при кураторстве российской федерации. Теперь именно с такой формулировкой будет проводится следствие. буду держать вас в курсе", - написал Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.