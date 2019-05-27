Открывать рынок земли нужно, - Разумков о земельной реформе

Об этом во время пресс-конференции заявил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция Владимира Зеленского (о рынке земли. – Ред.), я думаю она будет поддерживаться партией, хотя окончательно это будет определено на съезде. Но в целом мы говорим, что открывать рынок земли нужно, потому что это ограничение прав владельцев использовать их собственность. С другой стороны, в течение многих лет не был сделан ряд вещей, которые бы это позволили. Очень удобная позиция ежегодно продлевать мораторий, но разработать законодательную базу, которая бы учла интересы всех: начиная с владельцев земли, заканчивая государством, бизнесом, который готов прийти в Украину, чтобы реализовывать новые проекты. Это не было сделано. Также следует выполнить определенные действия, которые обезопасят нас с точки зрения национальной безопасности. Более конкретно смогут ответить коллеги, которые будут заниматься аграрным сектором", - сказал он.

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