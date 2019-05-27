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27.05.19 14:50

Заключенные пытались захватить админздание одесской колонии по указанию воров в законе, - Аброськин. ВИДЕО

Попытка захвата административного здания Южной исправительной колонии №51 (Одесса) заключенными стала следствием указаний воров в законе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Одессе по указанию воров в законе в исправительном учреждении осужденные осуществили попытку захвата админздания и совершили поджог", - написал он.

По словам Аброськина, цель произошедшего - дестабилизировать ситуацию, но благодаря действиям сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции Украины это не удалось.

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Заключенные пытались захватить админздание одесской колонии по указанию воров в законе, - Аброськин 01

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

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