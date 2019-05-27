Заключенные пытались захватить админздание одесской колонии по указанию воров в законе, - Аброськин. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Одессе по указанию воров в законе в исправительном учреждении осужденные осуществили попытку захвата админздания и совершили поджог", - написал он.
По словам Аброськина, цель произошедшего - дестабилизировать ситуацию, но благодаря действиям сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции Украины это не удалось.
Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.