Парубий: К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Парубий на брифинге в Киеве.

"Я дал поручение комитету по вопросам регламента немедленно рассмотреть законопроект о временных следственных комиссиях", - сказал Парубий.

Он сообщил, что к данному законопроекту подано 1650 правок.

"Этот закон чрезвычайно важен, поскольку в нем предусмотрена и унификация контрольных функций парламента (временные следственные комиссии, - Ред.) и также идет отдельным разделом, где, собственно, раздел об импичменте президента, о системе и организации импичмента президента", - сказал спикер.

Парубий высказал надежду, что уже в среду, 29 мая, профильный комитет Рады сможет данный законопроект рассмотреть, и парламент в ближайшее время перейдет к его рассмотрению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий: Вопрос импичмента президента предусмотрен в законопроекте о временных следственных комиссиях