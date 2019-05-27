Коломойский: Я не влияю на "1+1", это называется внутренняя самоцензура

Об этом рассказал Коломойский в интервью "Украинской правде".

"Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был "1+1". С первого же дня. … Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал...", - рассказал Коломойский.

При этом он утверждает, что не влияет на политику собственного телеканала, но регулярно общается с гендиректором телеканала Александром Ткаченко и "подбрасывает темы" журналистам.

"Если я звоню Попову (Сергей Попов, директор информационного вещания "1 + 1", - Ред.), то это в отсутствие Ткаченко, если есть какие-то интересные вещи, которые я пытаюсь, чтобы они обратили внимание. До которых они сами просто не доберутся. Это нормально. Я им огромное количество материалов сбрасываю. Люди должны знать правду, это же общественно значимые вещи. ...Я не влияю на "плюсы" в той мере… Допустим, обо мне нет каких-то отрицательных репортажей. Вы же их не видите? Но это называется внутренняя самоцензура, им не удобно про собственника, акционера или бенефициарного владельца писать какие-то гадости", - считает Коломойский.

Он подтвердил, что часто ругается с гендиректором телеканала, но заявил, что это все из-за финансовых разногласий.

"Вы же знаете, что многие каналы дотационные, и есть вопросы финансирования, есть вопросы, какой продукт дорогой, какой дешевый. Мы обсуждаем контент, но это не связано с ТСН", - утверждает олигарх.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих парламентских выборах готов симпатизировать, а иногда и помогать финансово, всем, кроме Блока Петра Порошенко.

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