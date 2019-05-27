Актеры "Квартала 95" и "Лиги смеха" планируют баллотироваться в Раду, - глава избирательного штаба "Слуги народа" Корниенко

Об этом журналистам сообщил глава избирательного штаба Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой LIGA.net.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил он. По словам Корниенко, Корявченков будет выдвигаться как кандидат от партии "Слуга народа".

Также он отметил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта "Лига смеха", однако не назвал их фамилий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Юзик из "95 квартала" возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге. ФОТО

Как сообщается на странице в Facebook Команда Зеленского в Кривом Роге, во время избирательной кампании Корявченков был представителем "команды Зеленского" в этом городе.