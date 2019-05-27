Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на странице петиции.

"Отменить петицию № 22/053360-ЭП "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", - так звучит указанная петиция.

"Предлагаю отменить петицию.., которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень упорная борьба", - заявляет автор петиции.

В настоящее время у нее свыше 25,3 тыс. подписантов.

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