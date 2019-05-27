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27.05.19 15:49

Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция на сайте АП, в которой предлагается отменить ранее размещенную петицию об отставке действующего президента Владимира Зеленского, набрала нужное количество голосов для ее рассмотрения главой государства.

Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на странице петиции.

"Отменить петицию № 22/053360-ЭП "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", - так звучит указанная петиция.

"Предлагаю отменить петицию.., которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень упорная борьба", - заявляет автор петиции.

В настоящее время у нее свыше 25,3 тыс. подписантов.

Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов 01

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