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27.05.19 16:05

Семочко обжаловал свое увольнение из Службы внешней разведки, - адвокат Безуевский

Экс-заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.

Семочко обжаловал свое увольнение из Службы внешней разведки, - адвокат Безуевский

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" его адвокат Юрий Безуевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сергей Семочко 23 мая обжаловал в Кассационном админсуде Верховного Суда указ Президента о его увольнении", - отметил адвокат.

Безуевский добавил, что экс-заместитель председателя СВР требует отменить указ экс-президента Петра Порошенко о его увольнении и таким образом восстановиться в должности.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

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