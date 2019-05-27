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27.05.19 16:26

Новоизбранный президент Науседа в отношении РФ и Украины будет продолжать курс Грибаускайте, - представительство Литвы в ЕС

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nausėda) заявляет, что будет продолжать политику Дали Грибаускайте по отношению к России и Украине.

гитанас,науседа

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в понедельник в Брюсселе в представительстве Литвы в Европейском Союзе, передает Цензор.НЕТ.

"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, так как любое изменение будет означать, что "Литва предаст своих партнеров в Украине", - обозначили его позицию в представительстве.

Избранный президент Литвы также высказался за улучшение диалога с соседней Беларусью.

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Грибаускайте известна своей поддержкой Украины и поддержкой политики санкций в отношении России.

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