Новоизбранный президент Науседа в отношении РФ и Украины будет продолжать курс Грибаускайте, - представительство Литвы в ЕС

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в понедельник в Брюсселе в представительстве Литвы в Европейском Союзе, передает Цензор.НЕТ.
"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, так как любое изменение будет означать, что "Литва предаст своих партнеров в Украине", - обозначили его позицию в представительстве.
Избранный президент Литвы также высказался за улучшение диалога с соседней Беларусью.
Грибаускайте известна своей поддержкой Украины и поддержкой политики санкций в отношении России.