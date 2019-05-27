Московский суд оставил под стражей четверых пленных украинских моряков, пытавшихся оспорить содержание под стражей

Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил российский адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"По первой четверке суд закончился. Никаких изменений по сравнению с предыдущими судами: жалобы оставлены без удовлетворения. Сроки содержания под стражей оставлены в силе", - сказал Полозов.

Московский городской суд 27 мая рассматривает апелляционные жалобы адвокатов восьмерых захваченных у берегов Крыма украинских моряков на продление сроков содержания под стражей.

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Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается освобождать украинских моряков, не взирая на решение Международного трибунала по морскому праву. "Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - сказал он.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.