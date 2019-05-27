Администрация президента подготовила законопроекты об отзыве депутатов и мэров, - Стефанчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Стефанчук журналистам 27 мая в Киеве.

"(Подготовлены, - Ред.) законопроекты, которые во всем мире называются процедурой recall- отзыва. Это процедура импичмента, процедура отзыва народного депутата, нормальная процедура отзыва депутата местных советов, не такая как сейчас, отзыва голов (городских голов, - Ред.)", - сказал Стефанчук.

Представитель президента подчеркнул, что избиратели, голосующие за своих представителей во власти, должны иметь право их отзывать.

По его словам, также будут внесены на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о депутатской ответственности "за кнопкодавство, за депутатский прогул, ответственности, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов с законопроектом, за который он голосует".

"Наша цель - привести европейские нормы парламентаризма в Украину", - сказал Стефанчук.

Как сообщалось, в Администрации президента подготовлено около 200 законопроектов.

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