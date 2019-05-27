Две украинских студентки получили тяжелые травмы в ДТП в Польше

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в Польше.

"25 мая в районе Долины Служевськой произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА", - сказано в сообщении.

Родственники девушек прибыли из Украины и находятся рядом с ними.

Также на Цензор.НЕТ: Автобус "Киев - Прага" сгорел дотла в Польше

На следующий день после аварии обеих студенток посетила в больнице консул, она пообщалась с девушками и их родителями. Также дипломат встретилась с представителем вуза, в котором учится одна из девушек.

"Дело находится на контроле Консульского отдела Посольства Украины в Варшаве", - сообщили в посольстве.