Портнов принес в ГБР уже четвертое заявление против Порошенко

На этот раз Портнов обвиняет Порошенко в "попытке узурпации судебной власти", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации ним судебной власти", - написал Портнов в своем телеграмм-канале в понедельник.

В своем заявлении, ссылку на фотокопию которого он также приводит в сообщении, юрист просит ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований ведомости об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти), 382 (Невыполнение судебного решения) УК Украины, которые, "вероятно, совершены Петром Алексеевичем Порошенко и другими лицами, которые действовали по его указанию и/или в сговоре с ним".

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Также Портнов просит начать соответствующее досудебное расследование и направить документ, который подтверждает принятие и регистрацию заявления об уголовном правонарушении , и соответствующую выписку из ЕРДР.

"У нас еще десятки подготовленных заявлений, но в ближайшие недели мы сосредоточимся на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств", - добавил в своем сообщении экс-замглавы АПУ.

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