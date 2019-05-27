Все 24 украинских моряка останутся под стражей до конца июля, - решение суда в Москве

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции", - написал Полозов в Facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков".

При этом он напомнил, что срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года.

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Комментируя эти решения Московского горсуда Полозов в своем аккаунте в Твиттер написал: "Международный трибунал ООН по морскому праву? Нет, не слышали".

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается освобождать украинских моряков, не взирая на решение Международного трибунала по морскому праву. "Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - сказал он.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.