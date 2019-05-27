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27.05.19 17:39

Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу по задержанию руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского

Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"27 мая объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Кирила Вышинского на постановление следственного судьи Херсонского горсуда от 28 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 года об отказе в открытии апелляционного производства", - заявили в суде.

Оглашение полного текста судебного решения состоится 3 июня, ознакомиться с ним можно будет в Едином государственном реестре судебных решений.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

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