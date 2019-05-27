Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"27 мая объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Кирила Вышинского на постановление следственного судьи Херсонского горсуда от 28 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 года об отказе в открытии апелляционного производства", - заявили в суде.

Оглашение полного текста судебного решения состоится 3 июня, ознакомиться с ним можно будет в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил на два месяца арест российского пропагандиста Вышинского

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.