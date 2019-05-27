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27.05.19 18:36

С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается контролируемой.

сводка,оос

"С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции ОС вблизи Березово.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы велись вблизи Николаевки-2 (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и у Пивденного (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, враг 26 мая трижды обстрелял позиции ОС в районе Гнутово, Красногоровки и Чермалыка, потерь нет.

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