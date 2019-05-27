С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

"С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции ОС вблизи Березово.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы велись вблизи Николаевки-2 (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и у Пивденного (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

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Напомним, враг 26 мая трижды обстрелял позиции ОС в районе Гнутово, Красногоровки и Чермалыка, потерь нет.