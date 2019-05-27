На парламентские выборы бюллетеней нужно вдвое больше, чем на президентские, их не успеют напечатать, - ЦИК

Об этом члены ЦИК заявили на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Установленные законодательством сроки не соответствуют срокам, установленным избирательным законодательством", - утверждает председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

В частности, печать бюллетеней должна занять 70 дней: 48 - на проведение тендера и 22 - на изготовление.

Однако в ЦИК говорят, что должны сделать это все за 17 дней, чтобы уложиться в сроки избирательного законодательства и успеть подготовиться к выборам.

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Заместитель главы ЦВК Евгений Радченко подчеркнул, что для проведения выборов в парламент необходимо напечатать вдвое больше бюллетеней, чем для выборов президента, потому что есть выборы в одномандатных округах, для которых нужны более 30 млн бюллетеней и выборы по общенациональному многомандатному избирательному округу - это также более 30 млн бюллетеней.

"Это означает, что на предприятии-изготовителе лежит такая нагрузка, которую просто невозможно будет выполнить", - отметил Радченко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ЦИК обратился в Верховную Раду и правительству с просьбой изменить порядок осуществления публичных закупок для надлежащего обеспечения организации внеочередных парламентских выборов 21 июля.