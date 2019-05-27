МИД Украины запросил у РФ время и место возвращения военнопленных моряков и незаконно захваченных кораблей, - Зеркаль

Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире радио "НВ", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту к РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - заявила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все 24 украинских моряка останутся под стражей до конца июля, - решение суда в Москве

"Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана исполнить решение Трибунала - отпустить моряков и судна", - добавила замминистра.

По словам Зеркаль, обращение будет к главам МИД всего мира, не только Европы.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также читайте: Позиция РФ в отношении украинских моряков остается прежней, несмотря на решение трибунала, - Песков

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.