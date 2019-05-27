"Обсудили, как рестартовать Минск", - Пристайко о визите в Германию

Об этом он рассказал "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я встретился с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел и со своим коллегой - советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель. Обсудили, как рестартовать Минск, а также вопросы двустороннего сотрудничества", - сказал Пристайко.

Он отметил, что эти встречи стали результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с канцлером прошлую пятницу.

"Действительно, это был хороший качественный разговор, долгий, во время которой мы обсудили инициативы, которые сейчас есть у президента Зеленского. Именно для того, чтобы развить их в практическом русле, я был отправлен сюда. Это как раз часть договоренности двух лидеров, что их советники встретятся в ближайшее время", - сообщил заместитель главы АП.

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Он заверил, что Германия "безусловно, будет одной из первых стран", которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована. Он также подчеркнул, что телефонный разговор с Меркель была одним из первых телефонных контактов Зеленского, не поздравительных, а именно предметных.

Пристайко не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора по телефону между Зеленским и Меркель канцлер проинформировала президента Украины, о чем шла речь в разговоре с Путиным. "Давно достигнута договоренность, что ничего об Украине без Украины", - подчеркнул советник.

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Переговоры с французской стороной должны состояться в ближайшее время. Разрабатываются также планы личных контактов на уровне глав МИД трех стран.

Что же касается перспектив встречи в нормандской формате, то такая встреча на высшем уровне целесообразна только тогда, когда "есть готовые достижения", а не для того, "чтобы перезапустить что-то", отметил заместитель главы АП. С целью создать базу для возможной будущей встречи будут проводиться консультации на различных уровнях - советников, министров, заместителей министров и тому подобное. Киев задекларировал свою готовность восстанавливать работу в Минском процессе, подчеркнул Пристайко.

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