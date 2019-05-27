Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Зеленский посетил украинских военных в Станице Луганской и Счастье.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время визита на передовую Зеленский расспросил бойцов о бытовых условиях, питании, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений.

"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", - сказал Зеленский, отметив необходимость улучшения обеспечения.







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Фото: president.gov.ua

Во время рабочего визита Зеленского сопровождали командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщается на странице пресс-центра ООС. Первый проинформировал Зеленского, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.





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Фото: facebook.com/pressjfo.news