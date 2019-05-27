Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Зеленский посетил украинских военных в Станице Луганской и Счастье.
"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время визита на передовую Зеленский расспросил бойцов о бытовых условиях, питании, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений.
"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", - сказал Зеленский, отметив необходимость улучшения обеспечения.
Во время рабочего визита Зеленского сопровождали командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщается на странице пресс-центра ООС. Первый проинформировал Зеленского, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.