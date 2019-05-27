Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане. ВИДЕО

Об этом глава ГПУ заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"169 лиц сейчас находятся с обвинительными актами в судах (по делам Майдана, - Ред.). Еще 445 лиц, среди которых 34 высокопоставленных чиновника и 162 сотрудника правоохранительных органов, имеют подозрения и ожидают судебных решений под домашним арестом или в СИЗО", - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что благодаря введенной парламентом процедуре заочного судопроизводства, Оболонский райсуд Киева осудил к 13 годам заключения беглого президента Виктора Януковича.

"Но общество справедливо спрашивает, кто же отдал преступный приказ по расстрелам и насилию на Майдане. Мы готовы дать на это ответ", - сказал Луценко.

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Обращаясь к народным депутатам, он напомнил, что "к сожалению, введенный механизм заочного судопроизводства завершил свое действие с созданием Государственного бюро расследований".

"На вашем рассмотрении находится законопроект народного депутата Алексеева - 9353, - который дает возможность восстановить заочное судопроизводство исключительно по преступлений прошлых лет против государства или убийств мирных людей. Я очень прошу вас поддержать этот законопроект, и мы вместе с вами завершим то, что обещали людям - восстановим справедливость, назовем в суде тех преступников, которые дали приказы расстреливать мирных людей. Я вас очень прошу: давайте завершим совместно свою работу с восклицательным знаком по восстановлению закона и справедливости", - отметил Луценко.

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