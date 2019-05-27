Прокуратура проверит жалобы заключенных из взбунтовавшейся одесской колонии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"Проводится расследование по ст. 392 УК Украины, по факту действий, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний, а также по ч. 2 ст. 194 УК Украины относительно повреждения имущества учреждения и пожарного автомобиля", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники пенитенциарного учреждения проверяют состояние всех осужденных.

"Также по результатам рассмотрения обращений осужденных указанной колонии прокуратура начала расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 191, ч. Ч. 1, 2 ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 УК Украины. ... Другие обращения осужденных, не подлежащих внесению в ЕРДР, будут проверены в соответствии с требованиями Закона Украины "О прокуратуре" и Уголовно-исполнительного законодательства", - добавили в прокуратуре.

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В пресс-службе подчеркнули, что прокуратура уже неоднократно проводила проверки соблюдения прав осужденных и условий их содержания.

"Только в течение этого года прокуроры внесли 9 указаний об устранении нарушений в деятельности ПВК-51, к дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц колонии. В прошлом году прокуроры внесли 14 документов реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лиц", - сказано в сообщении.

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Помимо этого, прокуратура области внесла указание на нарушение в работе колонии №51 в Министерство юстиции.

"Указаны нарушения в работе колонии № 51 по материально-бытового обеспечения осужденных, проведения социально-воспитательной работы и соблюдение режимных требований", - сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 27 мая, в исправительной колонии №51, расположенной в Одессе, произошел бунт. Заключенные захватили в заложники троих охранников и троих медработников. Их удалось освободить, бунт был подавлен. Во время беспорядков пострадали четверо сотрудников колонии.

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По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, причиной бунта стали обыски, которые проводили у заключенных.

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что заключенные пытались захватить здание администрации колонии и действовали при этом по указанию воров в законе. По его словам, целью бунта была дестабилизация ситуации.