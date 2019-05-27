"Народный фронт" в среду пригласит на фракцию Гройсмана, - Бурбак

Об этом заявил председатель фракции "Народной фронт" Максим Бурбак корреспонденту Цензор.НЕТ по завершению заседания фракции в понедельник.

"Мы ждем позицию Конституционного суда. Потому что теперь, после того, как президент первым же своим указом нарушил действующую Конституцию, гарантом которой он является, Конституционный суд должен сделать все для того, чтобы защитить Основной Закон Украины", - подчеркнул он.

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Он напомнил, что депутаты от "Народного фронта" в прошлую пятницу внесли представление в Конституционный суд о признании указа президента Зеленского о проведении внеочередных выборов и роспуска парламента неконституционным.

"Обратились сегодня во время согласительного совета в Конституционный суд, чтобы судьи в сжатые сроки рассмотрели представление", - уточнил Бурбак.

На вопрос о позиции фракции по голосованию за отставку Владимира Гройсмана Максим Бурбак ответил, что в среду отдельно соберется фракция по этому вопросу. На нее пригласят премьер-министра.

Напомним, 24 мая в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

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