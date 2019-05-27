Буду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку. ДОКУМЕНТ

Об этом Муженко сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что честно исполнял свои служебные обязанности.

"Весной и летом 2014 я был там, где были большинство украинских патриотов - на востоке нашей Родины. Российская гибридная оккупация требовала от нас неотложных и решительных действий, так как органы государственной власти Донецкой и Луганской областей, правоохранительные органы были полностью парализованы", - написал Муженко.

Экс-начальник Генштаба отметил, что Вооруженные силы во время отражения агрессии РФ только укрепили боевое побратимство.

"В Вооруженных Силах за это время сформировался кастовый дух или латыни "ESPRIT DE CORPS". Он основан на чувстве верности Украине, принадлежности к сильной армии, на святом обязанности защищать нацию, стремлении служить украинскому народу", - написал он.

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Муженко пожелал новому Главнокомандующему ВСУ еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые возможности армии.

"Служу и буду верным только Родине, ее народу и своим боевым побратимам. Слава Украине! Честь имею!" - подытожил он.

21 мая президент Владимир Зеленский уволил Муженко с поста начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Руслана Хомчака.

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