Мэра Сум Лысенко не стали наказывать за коррупцию: пока его судили, истек срок давности

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Заречного райсуда г. Сумы.

"Согласно протоколам, гражданин Л., занимая должность Сумского городского головы, в течение 2017 года, подписывал соответствующие распоряжения, которым предусматривалась выплата ему премий как Сумском городском голове в размерах от 65% до 270% размера должностного оклада, надбавок и доплат в пределах фонда премирования и экономии фонда оплаты труда", - сказано в сообщении пресс-службы.

Городской глава на суде признал, что действительно выписывал себе премии, но заявил, что виновным себя не считает.

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Он не подписал протоколы об административном правонарушении, а потом 3 месяца не являлся на судебные заседания, сказываясь больным. В суде утверждают, что направляли запросы в больницы.

"После явки Лысенко А.Н. в судебное заседание, сроки рассмотрения дела восстанавливались. Однако в день рассмотрения дела закончились сроки, предусмотренные ч. 3 ст. 38 КУоАП (3 месяца со дня обнаружения), поэтому производство по делу подлежит прекращению", - сообщили в суде.

Напомним, о том, что мэр Сум Лысенко в течение более чем полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% от суммы оклада, стало известно в феврале. Тогда НАПК направило в суд 14 админпротоколов, касающихся нарушения.

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16 января 2018 года сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции вручили сумскому городскому голове Александру Лысенко два протокола о коррупции.