Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Луценко отметил, что нужно уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что все должны уйти в отставку.

"Конституция и законы Украины оговаривают, кто должен уйти в отставку, а кто должен чуть позже принять соответствующее решение. Для себя такое решение я принял. Считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов - провести еще не только честные президентские, но и честные парламентские выборы", - сказал он.

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После этого, добавил генпрокурор, он пойдет в политику, но не в списки партий, а "к людям, с которыми буду работать над своим видением развития событий".

"Мое видение, чтобы в стране ценили людей за дела, а не за слова. За конкретные поступки и умение брать на себя ответственность, поэтому я беру на себя ответственность довести дело трехлетнего пребывания в должности до логического конца. Выборы в парламент состоятся в 20-х числах июля, соответственно, когда новоизбранный парламент изберет правительство, после этого можно будет говорить о новом генеральном прокуроре", - резюмировал Луценко.

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