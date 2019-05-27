Производство по делу об убийстве Гандзюк направлено в Покровский райсуд Днепропетровщины, - Херсонский горсуд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонского городского суда, 22 мая 2019 года туда поступило постановление Верховного Суда об определении подсудности в уголовном производстве в отношении лиц обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть общественной активистки и и.о. управляющей делами Исполнительного комитета Херсонского городского совета - Гандзюк Екатерины Викторовны.

Во исполнение данного постановления 23 мая 2019 года уголовное производство было направлено в Покровский районный суд Днепропетровской области для решения по существу.

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Кроме того, Херсонский городской суд обращает внимание на то, чтобы дать судебных заседаний на портале Судебной власти Украины удалить технически невозможно.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.