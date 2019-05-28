Блогеру Барабошко, обвиняемому в создании фейкового секс-скандала с чиновником МВД, суд вернул загранпаспорт

Об этом блогер написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день восстановил мою веру в правосудие. Не вдаваясь в долгие юридические аспекты, резюмирую - промежуточная победа. Снимается ограничение на передвижение и поеду забирать загранпаспорт. Залог еще остается, но думаю и с этим справимся", - сообщил Барабошко.

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Напомним, 6 ноября 2018 года студентка Наталья Бурейко обвинила сотрудника МВД Александра Варченко в сексуальных домогательствах и угрозах. Текст с просьбой девушки о помощи быстро разошелся по соцсетям. 7 ноября Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева. Сам Варченко заявил, что это "чудовищная информационная атака", направленная против его жены Ольги Варченко, занимающей пост первого заместителя главы Государственного бюро расследований. 8 ноября девушка удалила предыдущие записи с обвинениями и попросила прощения у Варченко, заявив, что стала жертвой провокации. 16 ноября декан химико-технологического факультета Киевского политехнического института, на котором учится Бурейко, написал заявление в полицию об исчезновении студентки. Родные и друзья Бурейко не заявляли о ее исчезновении.

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29 ноября Военная прокуратура задержала политехнолога Владимира Петрова, который организовал скандал с фальшивой перепиской сотрудника полиции Варченко. Также в рамках данного дела был задержан блогер Александр Барабошко.

30 ноября суд арестовал Барабошко на два месяца с залогом в 3 млн гривен(прокуратура просила 6,5 млн). Второй подозреваемый по делу о вмешательстве в частную жизнь - политтехнолог Владимир Петров - был взят под домашний арест. В январе 2019 года Барабошко вышел под залог.