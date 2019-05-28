НАТО не сможет противостоять России, если из Альянса выйдут США, - Международный институт стратегических исследований

Майкл Пек привел обзор этого исследования в американском издании The National Interest, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По одному из сценариев, который рассмотрели аналитики, Россия оккупирует Литву и польскую территорию вблизи Калининграда. Литва и Польша - члены НАТО, поэтому альянс должен будет военным образом ответить на такие действия.

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Если США не будут участвовать в этой операции - под названием "Восточный щит", - ​будут проблемы, потому что НАТО не сможет быстро собрать необходимую мощность и поддерживать военных, считают аналитики.

Например, чтобы успешно разбить русские танки, силы НАТО должны иметь в своем составе танковые бригады и противопехотные машины в отношении 2:1.

В сценарии вторжения в Балтию, если войска США не будут задействованы и в случае, если польские вооруженные силы уже понесли большие потери, исследователи отмечают, что у "остальных европейских членов НАТО и Канады сейчас есть только 20 бригад, которые соответствуют критерию", по оценкам IISS.

Около трети составляют формирования, вооруженные более легкими, колесными бронированными машинами. Если предположить, что в среднем 50% этих формирований смогут разместиться в течение 90 дней, общие силы имеющиеся в НАТО будут эквивалентны лишь одному корпусу. Также не достаточно современной артиллерии, особенно дальнобойных систем, отмечают эксперты.

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По этому сценарию, наземные силы потребуют прикрытия от нападения России с воздуха. "Ограниченная противоракетная оборона большой дальности будет достаточной, чтобы сдерживать передовые воздушные базы для НАТО, однако, не будет избытка, чтобы защитить наземный компонент или критически важную военную инфраструктуру, такую ​​как тыловые командные пункты и логистику", - отмечается в исследовании.

У ВМС НАТО также будут трудности в оперировании в ограниченных водах Балтийского, Черного и Средиземного морей, в регионах которых также размещено большое количество ракет.

Расходы на закупки достаточного оборудования и обеспечения личного состава, чтобы одолеть Россию в случае вторжения в Балтии, может достигать 357 миллиардов долларов, говорится в исследовании.

В некоторых аспектах НАТО может заменить ресурсы США собственными, однако, в других аспектах, поддержка Америки - просто необходима, делают вывод эксперты.

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