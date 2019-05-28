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28.05.19 01:39

Более 454 тысяч украинцев оплачивают страховые взносы в Польше, - Управление социального страхования

Управление социального страхования (ZUS) Польши подвело итоги за первый квартал 2019 года. Взносы платят 609 тысяч иностранцев.

польша

По словам Марии Кузняк из Управления социального страхования, на конец первого квартала этого года взносы платили 609 тысяч человек, из которых почти три четверти - более 454 тысяч - это граждане Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Кузняк сообщила, что вторая по численности после украинцев группа иностранцев - белорусы (36 тысяч человек).

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Кроме того, увеличивается количество граждан Молдовы, Грузии, России и Индии, которые платят взносы на социальное страхование.

По данным ZUS, больше всего граждан Украины работает на территории Варшавы и окрестностей.

"В трех отделах варшавских ZUS платят взносы 80 тыс. украинцев, по примерно 30 тысяч - во Вроцлаве и Гданьске", - сказала Мария Кузняк.

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