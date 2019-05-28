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28.05.19 07:07

Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, который намерен идти на парламентские выборы вместе с политической силой действующего премьер-министра Владимира Гройсмана "Украинская стратегия", анонсировал съезд партии уже на следующей неделе.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

"Дата предварительно есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд", - сказал Саенко.

Отвечая на вопрос о том, кто будет в составе такой политсилы, Саенко отметил, что это будут молодые люди с опытом.

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"Будем искать тех людей, которые исповедуют правильные демократические, европейские ценности, умеют и знают, как это делать. Думаю, что команда будет достаточно молодых профессионалов", - рассказал министр.

Саенко не исключил, что в команде Гройсмана могут быть несколько представителей действующего правительства.

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