Враг за сутки четыре раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ранены четверо наемников РФ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг трижды обстрелял позиции украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Николаевка Вторая - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- возле населенного пункта Пивденне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

- вблизи населенного пункта Майорск - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", сказано в сообщении.

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По данным разведки Объединенных сил, 27 мая четверо оккупантов были ранены.

С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции украинских сил вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - отметили в пресс-центре ОС.