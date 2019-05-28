Важны не фамилии, а согласие с нашими идеями, - Стефанчук рассказал, с кем партия "Слуга народа" готова объединяться в коалицию

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос, что если не получится получить большинство в парламенте и придется входить в какую-то коалицию, с кем готовы объединиться.

"Нам не важны фамилии, - нам важно, готовы ли эти люди объединиться вокруг идей, которые лежат в основе программы. Готовы ли данные партии, блоки, фракции присоединиться к тому, что нашло поддержку в народе", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что "мы не готовы торговать, как сказал Владимир Александрович, вопросами территорий, суверенитета, другими вещами, которые составляют основу национальной безопасности Украины".

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"Поэтому для нас нет приоритета в фамилиях, фракциях, партиях и подходах, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте", - уточнил он.

"Конечно, нам хотелось бы однозначно и единолично взять ответственность, тогда у нас возникает один подход, потому что мы взяли ответственность, и ответственность только на нас. Если такого не произойдет, то мы готовы рассматривать те предложения, которые могут лежать в основе реализации той программы, с чем мы идем", - добавил Стефанчук.

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