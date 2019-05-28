Мужчина набросился с ножом на детей в Японии: ранены 16 школьниц, одна из них скончалась

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

В общей сложности 18 человек были ранены в результате нападения человека с ножом, 16 из них школьницы начальных классов. Позже одна из учениц скончалась от полученных ранений.

Сам нападавший также скончался от нанесенных себе ран.

Инцидент произошел около 7:45 утра (1:45 по киевскому времени) возле станции Ноборито в городе Кавасаки.

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Ранее сообщалось, что всего в результате нападения пострадало около 20 человек, среди них 13 учениц начальной школы в возрасте от 6 до 7 лет.

Нападавший был задержан. По словам офицера полиции, мужчина также ударил себя ножом в шею и позже скончался.

На месте происшествия были обнаружены два ножа.