60% избирателей Украины - женщины, - Петренко призвал ВР поддержать законопроект о 30% избирательной квоте для женщин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минюста Павел Петренко написал на своей странице в Facebook.

"Гендерные квоты на выборах - это больше, чем о распределении мест в парламенте. Это о равенстве прав и возможностей женщин и мужчин.

Мы можем гордиться, что в нынешнем созыве Верховной Рады наибольший процент женщин за всю историю независимости - 11,5%. Тем не менее, средний показатель в мире - 23%. В скандинавских странах, которые традиционно возглавляют рейтинги уровня жизни в мире - 40% и более. Нам точно есть, куда расти", - написал он.

По его словам, 52% населения Украины - женщины, 60% избирателей - тоже женщины: "Они заслуживают более широкого представительства на выборных должностях".

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"Призываю парламент поддержать законопроект 1456 о 30% избирательной квоте для женщин.

Депутаты VIII созыва Верховной Рады приняли много действительно реформаторских законов. Уверен, в этот момент хватит политической воли сделать еще один шаг на встречу прогрессивным изменениям и справедливости", - резюмировал Петренко.